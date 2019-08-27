Instagram начал тестировать собственный мессенджер

Компания Facebook начала тестировать новый мессенджер Threads, при помощи которого пользователи смогут делиться контентом с «близкими друзьями» в Instagram. Об этом пишет портал The Verge.

По его данным, кроме фотографий, текстов и видеороликов можно будет автоматически делиться своей скоростью передвижения, местоположением, временем работы аккумулятора, пишет REGNUM. Мессенджер в автоматическом режиме будет отмечать, находится ли пользователь в Сети.

В настоящее время приложение проходит внутреннее тестирование. Сроки запуска приложения не называются. В Instagram от комментариев на этот счет отказались, пишет RNS.

16 августа сообщалось, что пользователям Instagram вскоре станет доступна новая функция, которая позволит маркировать недостоверные публикации.

Приложение Instagram запустили в 2010 году, изначально оно предназначалось для гаджетов от компании Apple. В 2012 году сервис стал доступен для пользователей платформ Android. Тогда же Facebook купил Instagram за $1 млрд.