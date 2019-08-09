Прямой эфир

Названы звезды с самым большим числом фейковых подписчиков в Instagram

0
Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты ICMP назвали мировых знаменитостей с самым большим процентом фальшивых подписчиков в Instagram. Лидером антирейтинга оказалась актриса и телеведущая Эллен Дедженерес — на ее аккаунт подписано порядка 58% ботов.

На второй строчке списка оказался аккаунт южнокорейской группы BTS (47% фальшивых подписчиков). Замыкает тройку антилидеров американская знаменитость Кортни Кардашьян (46%).

Также по 46% накрученных подписчиков обнаружили у певиц Тейлор Свифт и Арианы Гранде. Кроме того, по 45% фейков следят за жизнью индийской актрисы и ведущей Дипики Падуконе и певицы Майли Сайрус. Далее в списке идут исполнительница Кети Перри (44%), светская львица Хлои Кардашьян (43%) и актриса Приянка Чопра (43%).

Как отмечается на сайте ICMP, проверка проводилась среди 100 самых популярных в Instagram актеров, спортсменов, музыкантов и телевизионных деятелей. Специалисты проверили аккаунты с помощью программ IG и Fake Followers Audit.

В конце июля сообщалось, что у Ольги Бузовой и бойца UFC Хабиба Нурмагомедова 1,5 млн общих подписчиков, что составляет примерно 10% от их аудитории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У Бузовой и Нурмагомедова нашли 1,5 млн общих подписчиков в Instagram
Бузова разочаровала подписчиков своим пением

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017