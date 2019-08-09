Названы звезды с самым большим числом фейковых подписчиков в Instagram

Эксперты ICMP назвали мировых знаменитостей с самым большим процентом фальшивых подписчиков в Instagram. Лидером антирейтинга оказалась актриса и телеведущая Эллен Дедженерес — на ее аккаунт подписано порядка 58% ботов.

На второй строчке списка оказался аккаунт южнокорейской группы BTS (47% фальшивых подписчиков). Замыкает тройку антилидеров американская знаменитость Кортни Кардашьян (46%).

Также по 46% накрученных подписчиков обнаружили у певиц Тейлор Свифт и Арианы Гранде. Кроме того, по 45% фейков следят за жизнью индийской актрисы и ведущей Дипики Падуконе и певицы Майли Сайрус. Далее в списке идут исполнительница Кети Перри (44%), светская львица Хлои Кардашьян (43%) и актриса Приянка Чопра (43%).

Как отмечается на сайте ICMP, проверка проводилась среди 100 самых популярных в Instagram актеров, спортсменов, музыкантов и телевизионных деятелей. Специалисты проверили аккаунты с помощью программ IG и Fake Followers Audit.

В конце июля сообщалось, что у Ольги Бузовой и бойца UFC Хабиба Нурмагомедова 1,5 млн общих подписчиков, что составляет примерно 10% от их аудитории.