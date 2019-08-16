Instagram позволит пользователям сообщать о фейках

Соцсеть Instagram запускает функцию, которая позволит пользователям сообщать о сомнительном контенте, после чего специалисты будут анализировать указанные данные на достоверность.

Функция будет доступна в меню, которое открывается при нажатии на кнопку «три точки» в правом верхнем углу каждого поста, сообщает Poynter в четверг, 15 августа. Там будут присутствовать кнопки «неподходящие данные» и «ложная информация». После сообщения о фейковом контенте материал будут проверять эксперты.

Посты, признанные содержащими недостоверную информацию, не будут удаляться. Однако возможность их распространения будет ограничена.

16 июня сообщалось, что нейросеть научили определять фотошоп на изображениях.