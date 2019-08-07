Пользователи из ряда стран пожаловались на сбои в работе Instagram

Пользователи из России, США, Израиля, Великобритании, Германии и Франции пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram. По информации сервиса DownDetector, проблемы начались около 18:00 мск в среду, 7 августа.

Большинство пользователей не могут посмотреть ленту новостей, так как она не обновляется. У 18% трудности возникли с историями, а у 8% — с авторизацией. В России больше всего жалоб на работу приложения поступило из Москвы.

В прошлый раз проблемы с Instagram были зафиксированы 4 августа. Тогда большинство пользователей испытывали проблемы со входом в приложение. Многие жаловались на то, что не могут авторизоваться с обычным паролем, а при попытке поменять его через службу поддержки получают недействительные ссылки. Сбои коснулись части территории России, Казахстана, ряда европейских стран, Японии, Австралии, США и Латинской Америки.