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Пользователи из ряда стран пожаловались на сбои в работе Instagram

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Фото: Global Look Press/Debarchan Chatterjee
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Пользователи из России, США, Израиля, Великобритании, Германии и Франции пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram. По информации сервиса DownDetector, проблемы начались около 18:00 мск в среду, 7 августа.

Большинство пользователей не могут посмотреть ленту новостей, так как она не обновляется. У 18% трудности возникли с историями, а у 8% — с авторизацией. В России больше всего жалоб на работу приложения поступило из Москвы.

В прошлый раз проблемы с Instagram были зафиксированы 4 августа. Тогда большинство пользователей испытывали проблемы со входом в приложение. Многие жаловались на то, что не могут авторизоваться с обычным паролем, а при попытке поменять его через службу поддержки получают недействительные ссылки. Сбои коснулись части территории России, Казахстана, ряда европейских стран, Японии, Австралии, США и Латинской Америки.

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