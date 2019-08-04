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Пользователи Instagram пожаловались на сбой

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Фото: Depositphotos
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Пользователи из России и других стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram. По информации сервиса DownDetector, проблемы начались около 5:00 мск.

Большинство пользователей испытывает проблемы со входом в приложение. Многие жалуются на то, что не могут авторизироваться с обычным паролем, а при попытке поменять его через службу поддержки получают недействительные ссылки.

По информации сервиса, сбои коснулись части территории России, Казахстана, ряда европейских стран, Японии, Австралии, США и Латинской Америки.

Предыдущий крупный сбой соцсети зафиксирован 24 июля. Он затронул территории России, Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Польши, Португалии и Украины. Тогда же пользователи жаловались на проблемы в работе Facebook.

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