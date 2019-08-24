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«Победа» призвала СМИ и соцсети прекратить заниматься потребительским терроризмом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», призвала СМИ и пользователей социальных сетей прекратить заниматься потребительским терроризмом. Перевозчик также опроверг сообщения о том, что пассажирка, которую сняли с рейса за опоздание, летела на похороны родственника в Чебоксары.

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По данным компании, 21 августа женщина с ручной кладью, которая значительно превышала максимальные разрешенные габариты, пришла в 19:18 на посадку на рейс Москва–Чебоксары. При этом посадка должна была закончиться в 19:15 мск, как было указано на талоне. Пассажирка согласилась выполнить требования авиакомпании только в 19:23, когда двери гейта были закрыты и автобусы с клиентами были отправлены на удаленную стоянку к самолету.

«Загрузка рейса составила 181 клиент, и «Победа» настаивает на соблюдении прав и интересов большинства клиентов, выполнивших правила компании», — говорится в сообщении перевозчика.

«Победа» обратила внимание, что все клиенты без исключения обязаны соблюдать условия договора перевозки, а также подчеркнула, что при бронировании билета на сайте pobeda.aero пропустить и не увидеть информацию о правилах провоза ручной клади невозможно.

Клиент также получает напоминание на электронную почту о допустимых габаритах ручной клади, а также рекомендации для комфортного перелета.

В «Победе» отметили, что большая часть пассажиров (70%) не покупает дополнительный багаж и пользуется только бесплатной нормой ручной клади. Это свидетельствует о том, что большинство клиентов согласны с правилами компании.

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