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«Победа» раскрыла подробности опоздания пассажирки на рейс

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Фото: РИА Новости/Роман Пятаков
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В авиакомпании «Победа» рассказали об инциденте с опоздавшей на рейс пассажиркой. Речь идет о рейсе DP457 Москва–Чебоксары, который отправился в полет 21 августа, отметил авиаперевозчик.

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По данным компании, пассажирка с ручной кладью, значительно превышающей максимальные габариты калибратора, пришла на посадку в 19:18 мск, тогда как в посадочном талоне было указано время окончании посадки на рейс 19:15. В 19:23 женщина согласилась выполнить правила «Победы», однако к тому времени двери выхода на посадку закрылись, а автобусы с пассажирами уехали на удаленную стоянку к самолету.

Переводчик обратил внимание, что озвученная пассажиркой информация на посадке о похоронах в Чебоксарах, была позже опровергнута ею самой.

«На тот момент без задержки рейса «досадить» опоздавшего пассажира уже невозможно», — говорится в сообщении. Пассажирами рейса стал 181 человек, при этом «Победа» настаивает на соблюдении прав и интересов большинства клиентов, выполнивших правила перевозчика.

В авиакомпании добавили, что озвученная пассажиркой информация на посадке о похоронах в Чебоксарах была позже опровергнута ей самой.

Все клиенты без исключения обязаны соблюдать условия договора перевозки, а более 70% клиентов «Победы» не покупают дополнительный багаж, пользуясь только бесплатной нормой ручной клади, отметили в компании.

«Это говорит о том, что подавляющее большинство клиентов довольны и согласны с правилами компании», — заключили в «Победе».

20 августа резервный самолет авиакомпании «Победа» забрал пассажиров из аэропорта армянского города Гюмри в Москву. После инцидента на взлетно-посадочной полосе аэропорт работает в штатном режиме, ни один рейс не был отменен.

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