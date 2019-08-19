Пускепалис рассказал о планах на посту худрука Волковского театра

Актер и режиссер Сергей Пускепалис рассказал «Известиям» о планах на своем новом посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова.

По его словам, очень важно, чтобы в кассе всегда висел лист «Все билеты проданы». Пускепалис отметил, что это является показателем успешности и правильно выбранного пути развития театра.

Говоря о первых шагах, которые он намерен сделать на новой должности, режиссер сообщил, что в первую очередь необходимо понять занятость и востребованность каждого актера.

«Отсмотреть весь репертуар. Понять, что происходит с цехами, какая у нас производственная база, постановочный и производственный потенциал. Это целый набор необходимых мероприятий, для того чтобы понять, ощутить и подвести некий итог — чем мы вообще владеем?» — поделился Пускепалис.

Он также добавил, что среди прочего хотел бы открыть подростковый клуб, а на его базе — медиабиблиотеку, где будут собраны записи лучших спектаклей со всей России.

«Мы будем разбирать спектакли, проводить конференции, учиться критическому анализу и так далее. Это клуб, который будет формировать маленького зрителя», — сказал режиссер.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Мне кажется, мы побили рейтинг «Дома-2»