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В театре Джигарханяна прокомментировали данные о госпитализации артиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна не подтвердили информацию о госпитализации художественного руководителя.

«Информацией, что он в больнице, я не владею», — сообщил «Интерфаксу» заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

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Ранее 14 августа сообщалось, что Джигарханян попал в больницу. По словам продюсера и актера Марка Рудинштейна, у артиста «чуть-чуть ухудшилось состояние», поэтому он проведет в больнице четыре дня.

«Нет никакой реанимации. Просто прокапают», — сказал он.

При этом в ряде СМИ появилась информация о нахождении актера в реанимации.

Состояние 83-летнего артиста резко ухудшилось в октябре 2017 года. Он попал в больницу, а после заявил, что не может простить свою 40-летнюю супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая «причинила ему много боли».

В 2018 году актера несколько раз госпитализировали, долгое время он занимался решением проблем со здоровьем и не появлялся на публике.

26 марта друг Джигарханяна сообщил, что артист чувствует себя хорошо, но врачи рекомендуют ему полностью восстановиться, прежде чем возвращаться к работе в своем театре.

1 августа Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна впервые после болезни руководителя провел сбор труппы.

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