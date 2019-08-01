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Джигарханян впервые после болезни провел сбор театральной труппы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский драматический театр под руководством народного артиста СССР Армена Джигарханяна впервые после болезни руководителя провел сбор труппы. Об этом 1 августа сообщили ТАСС в театральной пресс-службе.

«Армен Борисович поздравил коллектив с открытием сезона, директор театра Елена Гильванова зачитала слово от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. Когда Армен Борисович подъехал, вся труппа вышла встречать его на улицу», — рассказали в театре.

Во время сбора труппа определилась с планами на свой 24-й сезон: ближайшим премьерным спектаклем станет «Тетка Чарли» по пьесе английского драматурга Брэндона Томаса — по ней был снят фильм «Здравствуйте, я ваша тетя», в котором сыграл Джигарханян. Кроме этого, театр планирует поставить комедию «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского, а к годовщине Битвы под Москвой готовится спектакль «Василий Теркин».

Как пояснила пресс-служба, Джигарханян станет художественным руководителем всех постановок, но в качестве актера в спектаклях занят не будет.

26 марта друг Джигарханяна сообщил, что артист чувствует себя хорошо, но врачи рекомендуют ему полностью восстановиться, прежде чем возвращаться к работе в своем театре.

В 2018 году актера несколько раз госпитализировали, долгое время он занимался решением проблем со здоровьем и не появлялся на публике.

Состояние 83-летнего Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года. Он попал в больницу, а после заявил, что не может простить свою 40-летнюю супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая «причинила ему много боли».

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