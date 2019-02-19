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Суд подтвердил приговор экс-жене Джигарханяна за нарушение тайны личной жизни

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Останкинский суд Москвы признал законным приговор бывшей супруге артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской — обязательные работы и штраф за разглашение информации, которая нарушает тайну личной жизни, сообщает 19 февраля «РИА Новости».

«Приговор Мирового судьи в отношении Цымбалюк-Романовской оставить без изменения», — решила судья Татьяна Соколова.

Мировой суд Москвы 20 ноября 2018 года признал Цымбалюк-Романовскую виновной по делу о нарушении тайны личной жизни. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ и штрафу 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, бывшая жена Джигарханяна установила в его рабочем кабинете скрытую камеру для видеонаблюдения. Прибор был вмонтирован в плинтус. Позже запись, содержащая личную тайну, была продемонстрирована в телеэфире.

12 февраля сообщалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская также стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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