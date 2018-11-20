Экс-жену Джигарханяна признали виновной в нарушении тайны личной жизни

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Суд постановил взыскать с нее 200 тыс. рублей в пользу Джигарханяна.

Также суд назначил Цымбалюк-Романовской наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщает корреспондент «Известий». Обвинение просило назначить 250 часов.

По версии обвинения, Цымбалюк организовала установку в рабочем кабинете супруга скрытой камеры для видеонаблюдения. Прибор был вмонтирован в плинтус. Позже запись, содержащая личную тайну, была продемонстрирована в телеэфире.

Свидетель обвинения Эвелина Мазур заявила, что камера работала полгода. По ее словам, обвиняемая объяснила ей установку прибора необходимостью следить за делами мужа.

В октябре 2017 года 82-летний Джигарханян попал в больницу. Вскоре после госпитализации он заявил, что 39-летняя супруга «причинила ему много боли» и он не может ее простить. После этого Цымбалюк уволилась из театра под руководством Джигарханяна, где занимала должность директора. Позже пара расторгла брак.