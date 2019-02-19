Бывшая жена Аршавина подала заявление в ФСБ из-за угроз

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина подала заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) из-за того, что неизвестные люди, пришедшие вместе с ним на встречу по разделу имущества и разводу, представились сотрудниками ведомства и угрожали ей. Об этом во вторник, 19 февраля, рассказала адвокат женщины Марина Дубровская.

«Алиса Аршавина действительно подала заявление в ФСБ. На одной из встреч с Андреем к ней подходили люди, которые пришли вместе с ним», — цитирует защитницу телеканал «360».

По словам Дубровской, приехавшие на встречу люди показывали удостоверения сотрудников ФСБ и утверждали, что они начнут возбуждать против Казьминой различные уголовные дела, если она не пойдет на их условия.

Адвокат отметила, что тогда супруга Аршавина растерялась и ничего не смогла ответить. Но потом она решила обратиться в ФСБ с просьбой проверить, действительно ли это были сотрудники ведомства и, если это так, не превышали ли они на переговорах своих полномочий.

Дубровская отметила, что в ФСБ уже приняли заявление женщины. При этом адвокат не уточнила, что именно требовали от жены футболиста.

Ранее 19 февраля бывшая теща Аршавина Наталья Сарычева рассказала, что шестеро мужчин нагрянули в квартиру к экс-супруге футболиста Алисе Казьминой, чтобы отобрать у нее автомобиль, который находится в собственности матери спортсмена.

Футболист Андрей Аршавин и журналистка Алиса Казьмина поженились в 2016 году. У них родилась дочь Есения. 5 января 2019 года стало известно, что супруги развелись. Это произошло после скандальной вечеринки с двумя девушками-моделями, которых спортсмен катал на лошадях. При этом в окружении Аршавина рассказали, что формально развод еще не состоялся.