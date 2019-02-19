Теща Аршавина рассказала об угрозах футболиста своей дочери

Шестеро мужчин нагрянули в квартиру к бывшей жене экс-футболиста Андрея Аршавина — Алисе Казьминой —, чтобы отобрать у нее автомобиль, который находится в собственности матери спортсмена. Об этом рассказала теща игрока Наталья Сарычева.

По ее словам, у девушки от машины осталось только детское кресло. Сарычева также подтвердила, что Аршавин угрожал ее дочери и потребовал €1 млн.

«Все, что выложено — все правда. Все, что сказал Добровинский (адвокат Александр Добровинский — Ред.), все так и есть», — сказала Сарычева журналистам РЕН ТВ.

Она добавила, что сам Аршавин на связь не выходит и «заблокировался».

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году. У них родилась дочь Есения. 5 января 2019 года стало известно, что супруги развелись. Это произошло после скандальной вечеринки с двумя девушками-моделями, которых Аршавин катал на лошадях. Однако в окружении спортсмена рассказали, что формально развод еще не состоялся.