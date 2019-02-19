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Милонов назвал способ стать хорошей женой

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
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Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал россиянок учиться быть «настоящими женами» в церкви, а не на тематических курсах.

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«Мужикам нужна любовь, нужны отношения, а на курсах любить не научат. Лучше бы в церковь сходила, поняла бы хоть, что такое настоящие ценности», — сказал он агентству городских новостей «Москва»

Как пояснил народный избранник, когда дело касается желания создать семью, мужчина обращает внимание на то, готов ли он провести с женщиной долгие годы. По его мнению, курсы в этом случае бесполезны, а их организаторы — мошенники. 

«Мы понимаем, что такие курсы включают в себя не только обычные знания, но и всякую гадость тоже. Будешь ты у него пятой-шестой-десятой, и бросит он тебя, когда придет более успешная выпускница новых курсов», — резюмировал депутат.

Сам Милонов не уточнил, о каких именно курсах идет речь. Вероятно, он имел в виду различные тренинги вроде «Искусство быть женой», «Первоклассная жена», «Я — Жена: Стратегия счастья», «Любовница, стань женой!», «Как успешно выйти замуж и стать счастливой» и тому подобное. 

Между тем за последние пять лет в России стали реже заключать браки. Специалисты полагают, что данная тенденция связана с демографическим кризисом, происходившим в стране в 1990-е годы. 

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