Милонов назвал способ стать хорошей женой

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал россиянок учиться быть «настоящими женами» в церкви, а не на тематических курсах.

«Мужикам нужна любовь, нужны отношения, а на курсах любить не научат. Лучше бы в церковь сходила, поняла бы хоть, что такое настоящие ценности», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Как пояснил народный избранник, когда дело касается желания создать семью, мужчина обращает внимание на то, готов ли он провести с женщиной долгие годы. По его мнению, курсы в этом случае бесполезны, а их организаторы — мошенники.

«Мы понимаем, что такие курсы включают в себя не только обычные знания, но и всякую гадость тоже. Будешь ты у него пятой-шестой-десятой, и бросит он тебя, когда придет более успешная выпускница новых курсов», — резюмировал депутат.

Сам Милонов не уточнил, о каких именно курсах идет речь. Вероятно, он имел в виду различные тренинги вроде «Искусство быть женой», «Первоклассная жена», «Я — Жена: Стратегия счастья», «Любовница, стань женой!», «Как успешно выйти замуж и стать счастливой» и тому подобное.

Между тем за последние пять лет в России стали реже заключать браки. Специалисты полагают, что данная тенденция связана с демографическим кризисом, происходившим в стране в 1990-е годы.