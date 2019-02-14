Большинство россиян заявили о приоритете работы над отношениями

Ко Дню святого Валентина сервис для работодателей и соискателей «Работа.ру» провел исследование и выяснил, чем заканчиваются служебные романы и какой выбор сделают россияне, если на чаше весов окажется работа и отношения. Результаты опроса 14 февраля публикует «Лента.ру».

65% граждан, у которых был опыт отношений на работе. заявили, что он закончился расставанием. Еще 13% заметили, что вынуждены были прервать отношения, так как это сказывалось на карьере.

3% не отказались от любовной связи, но признали, что она создает неприятности на работе. 19% сказали, что смогли продолжить встречаться с коллегой без последствий для работы.

При этом 51% россиян отметили, что в случае необходимости выбора они предпочтут работу отношениям. Противоположного мнения придерживаются 22%. Не смогли ответить на вопрос 27% респондентов.

Ранее 14 февраля психологи дали совет тем, кто остался без пары на День святого Валентина. Специалисты отмечают, что не стоит переживать из-за отсутствия романтических отношений, а лучшим лекарством от одиночества может стать долгожданный подарок самому себе.