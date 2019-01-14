Трудоголик поневоле: 22% одиноких пенсионеров продолжают работать

В России более 9 млн одиноких пенсионеров. И если физически они способны обустроить свой быт, то обеспечить себя финансово может только половина из них. 22% пожилых людей, которые проживают отдельно от родственников, продолжают работать. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра. С его результатами ознакомились «Известия». Эксперты отмечают, что одиночество среди пенсионеров является общемировой тенденцией и их надо активнее вовлекать в социальную жизнь.

Согласно данным исследования, у 68% россиян есть родственники старше 60 лет. В 43% случаях они живут в семье, а в 25% — отдельно. То есть, в стране проживает более 9 млн одиноких пенсионеров (от общего количества людей старшего трудоспособного возраста — более 37 млн, по данным Росстата за 2018 год).

Те из них, которые живут одни, самостоятельно занимаются домашним хозяйством (70%), следят за своим здоровьем (59%), работают на даче (42%), помогают ухаживать за детьми (33%), имеют хобби (24%) и путешествуют (17%). Некоторые, несмотря на свой возраст, продолжают работать (22%). Однако финансовую независимость от родственников имеют только половина одиноких пенсионеров.

Одним из аргументов власти в пользу повышения пенсионного возраста, которое так остро было воспринято обществом, была возможность существенно повысить размер пенсий, напомнил директор фонда по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.

— Если последующие исследования покажут, что усредненная «тысяча в месяц» прибавки приведет к ослаблению финансовой зависимости отдельно проживающих пенсионеров от их родственников, то можно будет говорить о том, что одна из заявленных государством целей реформы достигается, — отметил политолог.

77% участников опроса НАФИ полагают, что если одиноким пенсионерам потребуется какая-либо помощь, то оказать ее в первую очередь должны их родственники. А также им могут помочь специализированные государственные службы — соцзащита, патронаж (42%), друзья и соседи (21%) или волонтеры (17%).

— Пожилые люди, живущие в одиночестве, лишены общения даже с близкими и часто замыкаются в себе, что негативно сказывается на их здоровье, — подчеркнула руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Елена Никишова. — Необходимо вовлекать пожилых в активную социальную жизнь с учетом их потребностей и мотивации. Активная старость начинается с активной молодости, и это нужно доносить до молодого поколения.

Одиноких пожилых людей много не только в России, это общемировая тенденция, сообщила «Известиям» главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

— Чем дольше человек живет, тем больше теряет близких, и дети сейчас стремятся к тому, чтобы жить отдельно. С увеличением возраста активность пожилых людей снижается — у них появляется много болезней, усиливается социальная изоляция. Поэтому нельзя говорить о том, что они активны и ведут здоровый образ жизни, — отметила гериатр.

Опрос НАФИ проводился в ноябре 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 140 населенных пунктов 42 регионов России.