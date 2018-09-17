Отложенная старость

С повышением пенсионного возраста в России возникает проблема трудоустройства граждан 55+ и 60+. Известно, что сейчас с трудом могут найти работу люди старше 45 лет, и эта планка год от года не повышается. Среди причин дискриминации по возрасту — неумение молодых начальников руководить старшими подчиненными, опасения, что у пенсионеров много проблем со здоровьем, и другие. Но бывают исключения. Работающие пенсионеры рассказали «Известиям», как им удалось сохранить место, получают ли они достойную зарплату и моральное удовлетворение от работы.

Решать проблемы занятости людей предпенсионного возраста «нужно с двух сторон»: государства и бизнеса. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сказал 11 сентября во время обсуждения предложений «Единой России» по внесению изменений в пенсионное законодательство. В частности, следует «использовать огромный опыт таких людей, стимулируя развитие института наставничества».

Профессионалам высокого класса, сохранившим активность, и сейчас удается остаться востребованными в пенсионном возрасте. А компании, использующие их опыт, только выигрывают от того, что нанимают возрастных работников.

— Мы сохраняем «костяк» ветеранов, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками, — сказал в интервью ТАСС главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. — Многие из них курируют наиболее сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьезнейшей подготовки и самой высокой квалификации. Это и сложные виды бурения, и работа на установках по переработке нефти, и геологоразведка — одним словом, все направления нашего бизнеса.

«Известия» поговорили с работающими пенсионерами предприятия «РН-Юганскнефтегаз» и судостроительного комплекса «Звезда», одним из инвесторов которого выступает «Роснефть». Оба собеседника не сомневаются, что на пенсию они отправятся тогда, когда сами этого захотят.

Экзамен по судостроению

— Когда судно строится, столько проблем появляется. И все они кажутся титаническими, — рассказал «Известиям» замначальника отдела технического контроля и руководитель группы наблюдения за постройкой батопорта сухого дока ССК «Звезда» Александр Муратов. — Одну решил — появляется две. С гидрой какой-то борешься! И потом наконец они все решены. Это знаете, как сдать экзамен с хорошей отметкой. Спуск судна на воду — лучший момент в работе.

Александр Муратов работает в сфере судо- и кораблестроения уже более 40 лет. Профессию инженера-кораблестроителя выбрал потому, что еще в детстве увлекся судомоделированием. После института пошел на судостроительный завод Николаевска-на-Амуре, потом работал на дальневосточном заводе «Звезда». В 1990-е устроился в Российский морской регистр судоходства, где контролировал строительство судов. Здесь он встретил свое 60-летие, за которым последовало настоятельное предложение уйти на пенсию.

— В морском регистре поменялся генеральный директор, и он принял решение всех людей пенсионного возраста отправить на пенсию. Среди них оказался и я, — вспоминает Александр Муратов. — К счастью, профессиональный круг знакомств у меня очень широкий, и когда все об этом узнали, мне стали предлагать работу. Я выбрал ССК «Звезда», потому что давно мечтал попасть на современное российское судостроительное предприятие.

За строительством ССК «Звезда» он наблюдал с самого начала, еще будучи инспектором.

— Давно хотелось включиться в эту работу, — пояснил Александр Муратов. — Здесь современные технологии и принципы. Достаточно сказать, что в производственных цехах ССК каждый день моют полы — я никогда не видел этого на других заводах.

Сейчас зарплата у Александра Муратова выше средней по региону — оклад вместе с премиальными составляет около 130 тыс. рублей. А работа хорошо знакома, ведь он выполнял ее не один десяток лет.

— Именно из-за большого опыта меня и пригласили сюда работать, — отметил Александр Муратов. — В моей профессии образовался очень большой возрастной разрыв между специалистами. В постсоветский период судостроение зачахло, выпускники кораблестроительных факультетов уходили из специальности. И получилось так, что 40-летних и старше специалистов, кто получил опыт работы при советской власти, фактически уже нет: умерли или на пенсии.

По его словам, на заводе к нему часто подходят молодые коллеги, спрашивают, как решить ту или другую проблему.

— Когда рядом есть человек, который может подсказать, это упрощает решение задачи. Так молодежь уверенней себя чувствует, в разы быстрее во всем разбирается, — сказал Александр Муратов.

Ему нравится делиться опытом. К тому же здоровье позволяет активно трудиться.

— У меня гараж в двух с половиной километрах от дома. Туда-сюда сходил — пять километров, а это большой плюс для здоровья, — поделился судостроитель. — Зимой на лыжах бегаю, летом на море езжу. Я не чувствую себя старым.

Тайга, нефть, адреналин

— Помните песню: «Умыться черной нефтью, умыться теплой нефтью, умыться первой нефтью из фонтана»? Мне приходилось открывать первые скважины. В 80-м году на Тепловском месторождении скважина зафонтанировала мазутом. А я пацаненок был, 21 год, мазался этой нефтью. И даже не думал, что буду мазаться ею последующие 40 лет своей жизни, — рассказал «Известиям» оператор по добыче нефти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» Борис Перебитюк.

Борису Владимировичу 60 лет. Всю жизнь он контролирует и налаживает работу скважин.

— Я — первоисточник. Я знаю, как достать нефть из-под земли в глухой тайге, — отметил он. — Видел, как рубят лес, прокладывают дорогу, отсыпают площадку, ставят буровой станок, как долото заходит в землю, бурится скважина. Знаю, как насосы работают, могу по звуку определить, почему скважина начала «хандрить». Я всю жизнь в одной профессии, на одном предприятии. Патриарх добычи нефти.

Борис Перебитюк говорит о своей работе почти с азартом. Всё время повторяет, что в тайге невероятно красиво, вокруг дикая природа. До нее, вернее, до «захандрившей» скважины надо ехать 20 км. Часто вызывают ночью.

Фото: из личного архива Бориса Перебитюка Борис Перебитюк

— Работа тяжелая и грязноватая, можно так сказать. Мне это нравится, как-то прикипел душой. Две недели в отпуске отсижу — уже хочу на работу. Понимаете, это такой адреналин, — поделился Борис Перебитюк.

Об отдыхе он не думает, хотя пенсионный возраст для него наступил еще в 50 лет (досрочно — из-за вредного производства).

— Каждый свою судьбу строит по-своему. Я вам честно сознаюсь: даже боюсь, что утром встану — и не надо никуда идти, — пояснил нефтяник. — Сейчас я нужен. Мы нефтяники, у нас ни дня, ни ночи. Вот сегодня запустили скважину. В такие дни домой едешь с гордо поднятой головой.

Сейчас Борис Перебитюк помимо основной работы занимается наставничеством. Молодежь он хвалит: интересные ребята приходят — с высшим образованием, дотошные.

— У нас коллектив постоянно обновляется. 80% бригады — молодежь. Кто-то вообще без опыта. Одних ребят в такую кухню пускать нельзя. Им надо вникнуть, пройти обкатку. Новичков, конечно, к молодому специалисту не поставят. Только к знающему человеку. Когда молодым скважину показываешь — у них глаза загораются. Мои ученики уже и начальниками участков работают, и мастерами, — поделился нефтяник.

По его словам, никаких проблем с работодателем у него не возникло ни в 50, ни в 60 лет. Рецепт, как остаться востребованным в пенсионном возрасте, у него такой: не надо быть «бегунком».

— Были всякие времена, порой зарплаты не выплачивались, — вспоминает Борис Перебитюк. — Надо перетерпеть всё. Раз у вас любимая работа, надо пережить и плохие периоды, и хорошие. Зато за много лет накапливается очень большой опыт, который сам по себе уже ценен. Вас начинают воспринимать как лучшего специалиста в этой сфере. И тогда вам не грозит остаться не у дел.

Есть надежда, что истории Александра Муратова и Бориса Перебитюка могут стать типичными. По данным исследования HeadHunter, проведенного по заказу Минтруда, сейчас каждое десятое собеседование по приему на работу проводится с соискателями старше 45 лет. А еще два года назад лишь 5% «возрастных» специалистов, ищущих работу, вызывали интерес у работодателей.