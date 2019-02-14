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Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора парфюма

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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По случаю Дня святого Валентина Роспотребнадзор рассказал россиянам, которые решили подарить своим любимым парфюмерную продукцию, как не ошибиться с покупкой. Рекомендации появились 14 февраля на сайте ведомства.

«Парфюмерные жидкости подразделяют на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды и одеколоны, которые отличаются значениями физико-химических показателей: суммой массовых долей душистых веществ, объемной долей этилового спирта, стойкостью запаха и прозрачностью жидкости», — рассказали специалисты.

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В первую очередь покупателям стоит обратить внимание на ту информацию, которая содержится на товаре. Благодаря ей можно узнать не только о происхождении парфюма и его предназначении, но и узнать организацию, которая уполномочена принимать претензии.

Также на товаре должны быть указаны номинальный объем, срок годности, описание особых условий хранения и мер предосторожности при использовании, номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию продукции, и состав.

Во-вторых, если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, продавец должен предложить покупателю проверить содержимое, сняв упаковку. Помимо этого, покупатель имеет право ознакомиться с товарно-сопроводительной документацией на товар.

Ранее российский сервис бесплатных объявлений «Юла» определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз.

7 февраля сообщалось, что картографический сервис Maps.me в преддверии Дня святого Валентина разработал для влюбленных пар специальные романтические маршруты по пяти городам Европы. Воспользоваться ими смогут те, кто находится в Париже, Лондоне, Мюнхене, Москве или Санкт-Петербурге.

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