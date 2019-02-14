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Роспотребнадзор разъяснил новый термин «качество пищевой продукции»

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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В Роспотребнадзоре назвали критерии оценки качества продуктов питания. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомству дать определение новому понятию «качество пищевой продукции» для его отражения в законодательстве, сообщает 14 февраля «РИА Новости».

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«При реализации полномочий по контролю за качеством продукции, мы понимаем безусловную важность качества, и в стратегии заложено новое определение качества, которое включает в себя и безопасность, и полезность, то есть обеспечение рациона, полноценность питания и потребительские свойства», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Когда все эти показатели будут соответствовать заявленным требованиям, продукция сможет считаться качественной.

13 февраля глава белорусского государства Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе визита Лукашенко заявил, что Минск никогда не будет поставлять россиянам некачественные продукты питания.

6 февраля власти города Ульяновска организовали проверку в гимназии № 33 после появления информации о том, что учащимся учебного заведения раздали вафли, в которых были обнаружены черви.

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