ВЦИОМ подсчитал число влюбленных ко Дню святого Валентина

Почти 60% россиян признались в том, что влюблены сейчас. Причем среди опрошенных мужчин в чувствах признались 66% респондентов, а среди женщин влюбленными оказались только 54% участников. Однако 38% граждан ни в кого не влюблены. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, исследование показало, что забота и внимание для российских граждан являются главными признаками выражения любви. Чаще всего так проявляют чувства женщины, а мужчины делают это с помощью цветов и подарков, пишет «РИА Новости».

Больше всего влюбленность испытывают опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (72%), а также в возрасте от 35 до 44 лет (69%). Также опрос показал, что каждый десятый мужчина дарит цветы, около 6% считают, что приготовление еды является проявлением любви, а 5% считают, что ее проявление в поцелуях.

31 января гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал «Известиям», что каждый четвертый россиянин старше 18 лет проводит в интернете более четырех часов в сутки.