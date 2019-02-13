ВЦИОМ рассказал о росте популярности Куинджи после кражи его картины

Большинство граждан России (90%), которым известно о похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, узнали о выставке работ этого художника только после новостей о краже. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) в среду, 13 февраля.

«Кражи картин всегда подогревали интерес публики к произведениям искусства. А образ картинного вора романтизирован в массовой культуре. Инцидент с похищением из Третьяковки вызвал интерес многих россиян – даже тех, кто пока далек от искусства», — сказал руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.

Согласно опросам ВЦИОМа, о краже картины Куинджи известно 81% россиян. Из них 65% считают, что в музеях предпринимаются недостаточные меры для защиты экспонатов. Также 21% опрошенных высказали мнение, что в пропаже ценностей виновато руководство учреждения.

Полотно «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи было украдено из Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей злоумышленник вынул картину из рамы и скрылся, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов рублей, страховая оценка — 12 млн.

Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам, полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья спустя несколько часов после кражи. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

31 января обвиняемый в краже картины Куинджи попросил прощения у россиян за свой поступок. В настоящий момент злоумышленник арестован на два месяца.