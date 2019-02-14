Прямой эфир

Психолог дал совет одиноким людям на День святого Валентина

0
Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оставшимся без пары на День святого Валентина не стоит остро воспринимать одиночество, лучше порадовать себя подарком. Такой совет дал заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.

Горите, цветы: 14 февраля как напоминание об одиночестве
Чем опасен День святого Валентина и кто в этом виноват

«Отсутствие романтических отношений не означает, что вы хуже других. Вообще ничего не означает. Ни 14 февраля, ни в другие дни», — сказал специалист в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что лучим лекарством от одиночества может стать долгожданный подарок самому себе. Причем праздник, по словам специалиста, можно устроить и в любой день.

«Можно самостоятельно выбрать любую дату, придать ей свой символический смысл, подкрепить ритуалами и традициями», — подчеркнул собеседник агентства.

Однако, если и это не помогает, клинический психолог Анна Якушенко посоветовала обратиться к специалисту.

13 февраля российский сервис бесплатных объявлений «Юла» определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз.

7 февраля картографический сервис Maps.me в преддверии Дня святого Валентина разработал для влюбленных пар специальные романтические маршруты по пяти городам Европы. Воспользоваться ими смогут те, кто находится в Париже, Лондоне, Мюнхене, Москве или Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американкам предложили в честь 14 февраля «скормить бывшего медведям»
«ВКонтакте» запустила сервис анонимных валентинок к 14 февраля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017