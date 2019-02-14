Психолог дал совет одиноким людям на День святого Валентина
Оставшимся без пары на День святого Валентина не стоит остро воспринимать одиночество, лучше порадовать себя подарком. Такой совет дал заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной работы ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.
«Отсутствие романтических отношений не означает, что вы хуже других. Вообще ничего не означает. Ни 14 февраля, ни в другие дни», — сказал специалист в комментарии агентству городских новостей «Москва».
Он отметил, что лучим лекарством от одиночества может стать долгожданный подарок самому себе. Причем праздник, по словам специалиста, можно устроить и в любой день.
«Можно самостоятельно выбрать любую дату, придать ей свой символический смысл, подкрепить ритуалами и традициями», — подчеркнул собеседник агентства.
Однако, если и это не помогает, клинический психолог Анна Якушенко посоветовала обратиться к специалисту.
13 февраля российский сервис бесплатных объявлений «Юла» определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз.
7 февраля картографический сервис Maps.me в преддверии Дня святого Валентина разработал для влюбленных пар специальные романтические маршруты по пяти городам Европы. Воспользоваться ими смогут те, кто находится в Париже, Лондоне, Мюнхене, Москве или Санкт-Петербурге.