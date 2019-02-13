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«ВКонтакте» запустила сервис анонимных валентинок к 14 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Социальная сеть «ВКонтакте» в честь Дня всех влюбленных, который отмечают 14 февраля, запускает сервис «Коробка для валентинок», с помощью которого пользователи смогут отправлять друг другу анонимные поздравления. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Для отправки послания нужно зайти на страницу сервиса в мобильном приложении (доступно для iOS и Android) или в веб-версии, ввести текст и указать адресата — им может быть любой пользователь соцсети. Валентинки дойдут 14 февраля.

Письмо останется анонимным, если адресат не отправит открытку в ответ. Если же признания оказались взаимными, то сервис рассекретит авторов и предложит им позвонить или написать друг другу. 

Также пользователи смогут отправить неанонимную валентинку в будущее. Послания доставят 14 февраля 2020 года. 

Между тем сервис объявлений «Юла» определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз.

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