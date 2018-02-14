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Жириновский: «Рот — самое грязное место человека. Кто придумал целоваться?»

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Владимир Жириновский на встрече с журналистами заявил, что долгие поцелуи — это «противно».

Глава ЛДПР в преддверии Дня Валентина дал рекомендации влюблннным, как целоваться правильно.

«Я противник этого, это же противно! Как можно — долгий поцелуй? В щечку, чуть-чуть! Рот — самое грязное место человека, через ротовую полость поступает вся пища — она отравленная, она гадкая, тухлые животные. Кто придумал вообще целоваться?» — заявил лидер ЛДПР.

При этом он отметил, что если провести соревнования на самый долгий поцелуй, то победу одержит ЛДПР.

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных.

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