Американкам предложили в честь 14 февраля «скормить бывшего медведям»

В честь Дня святого Валентина американский реабилитационный центр для животных Wildlife Images придумал необычную акцию. Участникам предлагается за $20 купить рыбу, назвать ее в честь бывшего партнера и скормить двум бурым медведям — Яку и Коди.

«Мы выдадим вам специальный сертификат и фото медведей, уничтожающих лосось с именем вашего бывшего партнера», — говорится в сообщении организации в Facebook.

Местные СМИ дали акции неофициальное название «Скорми бывшего медведю». По данным Insider, за несколько дней организаторам уже удалось собрать столько денег, что это позволит накормить Коди и Яка на год вперед. Для тех, кто не держит зла на бывших партнеров, компания предложила еще одну акцию — за эти же деньги двух бурых медведей покормят в честь вашего возлюбленного, родственника или друга.

4 февраля сообщалось, что Московский зоопарк подготовил для животных сюрпризы на День всех влюбленных. Слонов угостят печеньями в виде сердец-валентинок, другие обитатели зоосада также получат лакомства по случаю праздника.