Прямой эфир

Россияне стали реже заключать браки

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.

Половой вброс: почему традиция однополого образования — профанация
Сторонники раздельного обучения мальчиков и девочек апеллируют к непонятно чьим традиционным ценностям

В 2018 году россияне заключили 967 056 браков. Это на 8% меньше, чем в 2017 году (1 049 224) и на 21% меньше, чем в 2013 году (1 226 353), передает RT во вторник, 19 февраля. Вместе с тем сокращается и количество разводов. В 2018 году этот показатель составил 613 042, что на 12% меньше, чем в 2013 году — 696 688. Специалисты полагают, что данная тенденция связана с демографическим кризисом, происходившим в стране в 1990-е годы, отмечает «Газета.ру»

«Нынешние молодые люди, условно 20–30 лет — это те, кто родился как раз в тяжелые 1990-е годы, когда у нас был колоссальный провал по рождаемости», — рассказал глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он пояснил, что сегодня молодых людей — и женщин, и мужчин, — попросту физически меньше.

18 декабря сообщалось, что большинство россиян считают необходимым официально регистрировать брак до рождения детей. Согласно данным опроса, за вступление в брак высказались 63% респондентов, почти четверть россиян — 24% — убеждены в том, что завести детей можно и вне брака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России зафиксирован рост смертности от болезней органов пищеварения
Уровень смертности на Украине почти в два раза превысил показатели рождаемости

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017