Россияне стали реже заключать браки

За последние пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.

В 2018 году россияне заключили 967 056 браков. Это на 8% меньше, чем в 2017 году (1 049 224) и на 21% меньше, чем в 2013 году (1 226 353), передает RT во вторник, 19 февраля. Вместе с тем сокращается и количество разводов. В 2018 году этот показатель составил 613 042, что на 12% меньше, чем в 2013 году — 696 688. Специалисты полагают, что данная тенденция связана с демографическим кризисом, происходившим в стране в 1990-е годы, отмечает «Газета.ру».

«Нынешние молодые люди, условно 20–30 лет — это те, кто родился как раз в тяжелые 1990-е годы, когда у нас был колоссальный провал по рождаемости», — рассказал глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он пояснил, что сегодня молодых людей — и женщин, и мужчин, — попросту физически меньше.

18 декабря сообщалось, что большинство россиян считают необходимым официально регистрировать брак до рождения детей. Согласно данным опроса, за вступление в брак высказались 63% респондентов, почти четверть россиян — 24% — убеждены в том, что завести детей можно и вне брака.