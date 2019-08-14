Советский и российский актер, народный артист СССР Армен Джигарханян попал в больницу. Об этом в среду, 14 августа, стало известно РЕН ТВ.

Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья своего друга. По его словам, у Джигарханяна «чуть-чуть ухудшилось состояние», поэтому он проведет в больнице четыре дня. «Нет никакой реанимации. Просто прокапают», — прокомментировал он ранее растиражированную СМИ информацию о нахождении актера в реанимации.

Артист находится в больнице на запланированном обследовании, его выпишут через несколько дней. Об этом в беседе с ТАСС сообщил его официальный представитель Артур Согомонян. «Он на профилактике. В выходные уже будет дома», — сказал представитель Джигарханяна.

Состояние 83-летнего артиста резко ухудшилось в октябре 2017 года. Он попал в больницу, а после заявил, что не может простить свою 40-летнюю супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая «причинила ему много боли».

В 2018 году актера несколько раз госпитализировали, долгое время он занимался решением проблем со здоровьем и не появлялся на публике.

26 марта друг Джигарханяна сообщил, что артист чувствует себя хорошо, но врачи рекомендуют ему полностью восстановиться, прежде чем возвращаться к работе в своем театре.

1 августа Московский драматический театр под руководством народного артиста СССР впервые после болезни руководителя провел сбор труппы.