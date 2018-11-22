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Знакомая Джигарханяна рассказала о резком ухудшении состояния актера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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У актера Армена Джигарханяна, долгое время не появляющегося на публике и пропустившего громкую премьеру в своем театре, сильно ухудшилось самочувствие. Об этом 22 ноября, сообщила подруга артиста.

По словам близкой знакомой, видевшей Джигарханяна на прошлой неделе, «он очень плох и сильно сдал».

Она рассказала, что за последние дни его состояние резко ухудшилось.

«Конечно, вся эта некрасивая история с бывшей женой его сильно подкосила. Джигарханян меньше всего ожидал предательства, подлости, поэтому принял всё близко к сердцу. И в итоге угодил в больницу», — цитируют женщину «Дни.ру».

20 ноября суд признал бывшую жену Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и постановил взыскать с нее 200 тыс. рублей моральной компенсации в пользу актера.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила в рабочем кабинете Джигарханяна скрытую камеру, а позднее послала видеозапись в телевизионное ток-шоу, и ее показали в эфире.

Экс-супруга Джигарханяна заявила, что не признает своей вины и намерена обжаловать приговор, напоминает НСН.

82-летний Джигарханян попал в больницу в октябре прошлого года. Актер заявил вскоре после госпитализации, что 39-летняя супруга «причинила ему много боли» и он не может ее простить. После этого Цымбалюк-Романовская уволилась из театра под руководством Джигарханяна, где занимала должность директора. Позже пара расторгла брак.

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