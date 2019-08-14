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В Петербурге скончался худрук кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев

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Фото: facebook.com/Кукольный театр сказки, Санкт-Петербург
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Умер художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки и заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев. Об этом 14 августа ТАСС сообщила заместитель директора учреждения Нина Урванцева.

Режиссер скончался в возрасте 69 лет. Заместитель директора отметила, что смерть случилась 16 июля, но по воле родственников об этом объявили только сейчас.

Игнатьев был лауреатом Государственной премии России, премии «Золотая маска» и «Золотой софит». Творческую деятельность он начал в Кировском театре кукол в 1975 году. Игнатьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ), а затем работал в кукольных театра страны. С 1976 по 1978 год Игнатьев был режиссером-постановщиком Кировского областного театра кукол, с 1978-го 1982-й — главным режиссером Вологодского областного театра кукол, с 1982 по 1987 год выступал главным режиссером Пермского областного театра кукол. В 1987 году его пригласили в Санкт-Петербургский (в то время в Ленинградский) государственный кукольный Театр сказки в качестве режиссера, где 1992 года он осуществлял художественное руководство театром.

Игнатьев поставил около 60 спектаклей в кукольных театрах России. Его постановкам «Тщетная предосторожность, или Севильский цирюльник», «Синяя Борода», «Щелкунчик и Мышиный король» и «Приключения незадачливого дракона» присуждалась высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит». Три последних перечисленных спектакля были лауреатами Национальной театральной премии «Золотая маска».

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