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В Москве достроили тоннель на юго-западном участке БКЛ

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Москве достроили тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект». Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщил в Twitter столичный мэр Сергей Собянин.

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«Готовы все четыре тоннеля на участке от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского», идет сооружение основных конструкций будущих станций», — рассказал Собянин.

Ранее 18 августа сообщалось о закрытии девяти станций Сокольнической линии московского метро на неделю. Для пассажиров будут недоступны «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Такие ограничения необходимы для завершения проходки юго-западного участка БКЛ.

Большую кольцевую линию (БКЛ) планируется запустить в полном объеме до конца 2023 года. БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.

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