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Заммэра назвал срок запуска самой длинной ветки московского метро

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Самую длинную линию московского метро — БКЛ — запустят в 2021 году. Об этом в среду, 14 августа, сообщил агентству «Интерфакс-Недвижимость» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

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По словам Хуснуллина, с запуском этой ветки фактически будет организован транзитный проезд из Новой Москвы через центр и север столицы на юго-восток. Маршрут пройдет от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии до «Некрасовки». Он охватит северную часть Большого кольца, на участке которого в этом году достроят две станции — «Авиамоторную» и «Лефортово».

«Таких сложных и протяженных маршрутов, охватывающих колоссальную территорию города, в московской подземке еще никогда не было», — подчеркнул Хуснуллин.

Большую кольцевую линию (БКЛ) планируется запустить в полном объеме до конца 2023 года. БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.

6 августа сообщалось, то до 2017 года в столичной подземке построят 80 станций. При этом 135 км линий и 55 станций подземки будут введены в эксплуатацию до 2024 года

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