В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года

Порядка 80 станций метро построят в Москве до конца 2027 года. Об этом 6 августа заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, 135 км линий и 55 станций подземки будут введены в эксплуатацию до 2024 года, а до 2027 года включительно будут построены еще 23 станции и около 50 км путей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В материалах столичного Стройкомплекса говорится, что общая протяженность линий подземки до конца 2023 года увеличится вдвое, а 90% горожан получат станции в пешей доступности.

В коне июля сообщалось, что Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро будет запущена в 2022–2023 годах.