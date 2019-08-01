В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

В Москве до 2019 года планируется возобновить строительные работы на станции «Суворовская» Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.

«Под названием «Площадь Коммуны» она была запроектирована еще в 1950-х. Но строить так и не начали. Была попытка в 1990-х, но и она не увенчалась успехом», — отметил он.

Собянин подчеркнул, что проект будет сложным с инженерной и технической точек зрения. Новая станция, по словам мэра, будет расположена между «Новослободской» и «Проспектом Мира». С нее пассажиры смогут пересаживаться на «Достоевскую».

В конце июня руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2019 года в Москве планируется завершить строительство еще шести станций метро. Среди них станции Некрасовской линии «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная», а также Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Лефортово».