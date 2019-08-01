Прямой эфир

Движение на «серой» ветке московского метро восстановили

0
Фото: ТАСС/Галкин Николай
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение на «серой» ветке московского метро ввели в график после сбоя, вызванного падением пассажира на рельсы. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

По информации «Интерфакса», инцидент произошел утром в четверг, 1 августа, на станции «Бульвар Дмитрия Донского». Из-за падения человека на пути движения не было на участке Серпуховско-Тимирязевской линии от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского». В противоположном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

29 июля в подземке случилось два инцидента, связанных с падением людей на рельсы. Первый произошел на станции «Планерной» Таганско-Краснопресненской линии, второй — на «Проспекте Мира» Кольцевой линии. Оба пассажира остались живы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Несколько человек упали из-за резкой остановки эскалатора в метро Москвы
Пассажир выжил после падения на рельсы Московского метрополитена

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017