Движение на «серой» ветке московского метро восстановили

Движение на «серой» ветке московского метро ввели в график после сбоя, вызванного падением пассажира на рельсы. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

По информации «Интерфакса», инцидент произошел утром в четверг, 1 августа, на станции «Бульвар Дмитрия Донского». Из-за падения человека на пути движения не было на участке Серпуховско-Тимирязевской линии от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского». В противоположном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

29 июля в подземке случилось два инцидента, связанных с падением людей на рельсы. Первый произошел на станции «Планерной» Таганско-Краснопресненской линии, второй — на «Проспекте Мира» Кольцевой линии. Оба пассажира остались живы.