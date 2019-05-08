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Пассажир выжил после падения на рельсы Московского метрополитена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Житель Московской области выжил после падения под прибывающий поезд на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии метро. Об этом в среду, 8 мая, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел в 13:38 мск. «18-летний уроженец Каширы упал под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам пресс-секретаря, пассажир упал в расположенный между рельсами спасательный желоб.

В 13:41 с жесткого пути было снято напряжение для извлечения потерпевшего из-под поезда. Пассажира извлекли в 13:51, напряжение на путь снова подали и движение электропоездов восстановили.

Мышляев отметил, что полицейские, дежурившие на платформе, оперативно вызвали наряд медицинской помощи. Врачи осмотрели потерпевшего и подтвердили, что он не получил травм. Мужчину передали сотрудникам психиатрических служб.

Информацию об инциденте направили в прокуратуру на Московском метрополитене.

25 апреля женщина, упавшая на рельсы в столичном метро, погибла. Обстоятельства происшествия выясняются.

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