Несколько человек упали из-за резкой остановки эскалатора в метро Москвы

В столичной подземке на станции «Крылатское» произошла резкая остановка эскалатора, в результате чего трое пассажиров не удержались на ступенях и упали. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что всего в момент ЧП на эскалаторе находилось около десяти человек. По предварительным данным, в результате падения одна женщина получила травму головы.

Другие подробности происшествия выясняются.

23 октября в метро Рима во время спуска российских болельщиков произошло обрушение эскалатора. Пострадали более 20 человек.