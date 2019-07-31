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Участок Филевской линии метро Москвы закроют на 3 и 4 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участок Филевской линии Московского метрополитена между станциями «Кунцевская» и «Киевская» закроют на 3 и 4 августа. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба столичной подземки.

Ограничения связаны с проведением реконструкции наземного участка ветки. До закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах «КМ1» и «КМ2». Время работы компенсационных маршрутов – с 5:00 до 2:00.

Как пишет «Москва 24», из-за ремонта в выходные 3 и 4 августа для пассажиров окажутся недоступными станции «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская». «Фили», «Кутузовская» и «Студенческая». Вместе с тем, станция «Киевская» Филевской ветки будет открыта. От нее можно будет добраться до «Молодежной» или «Александровского сада», а также пересесть на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии. Станция «кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской ветке. В обычном режиме линия заработают 5 августа в 05:30.

29 июля сообщалось, что Большая кольцевая линия московского метро будет запущена в 2022–2023 годах.

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