Свыше 30 станций метро и МЦК подготовят к запуску МЦД

Больше 40 станций московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) обновят к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 9 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

В частности, отполируют гранит и мрамор на станциях, обновят лайтбоксы, на которых появятся указатели переходов на МЦД. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, например, на станции «Войковская» благоустроят подуличный переход и вестибюль, установят навесы для защиты пассажиров от ветра и осадков, обновят перила и оборудуют пандусы для маломобильных граждан, пишет «Москва 24».

Запуск диаметров МЦД-1 и МЦД-2, которые пройдут по маршрутам Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск, запланирован на ноябрь 2019 года, пишет REGNUM. Перевозить пассажиров будут спроектированные и собранные в России поезда «Иволга». На первых двух сквозных маршрутах будет 66 станцией, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Планируется, что пассажирская нагрузка на диаметрах составит около 900 тыс. человек в сутки.

13 июля сообщалось, что первые маршруты МЦД свяжут между собой 46 районов Москвы.