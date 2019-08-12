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Станцию «Лефортово» БКЛ стилизуют под старинный дворец

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Интерьеры станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро Москвы (БКЛ) выполнят в стиле, в котором оформлялись гравюры XVII–XVIII веков. Об этом 12 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

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В ведомстве отметили, что монохромные тематические рисунки в кассовом зале и вестибюле напомнят пассажирам о богатом историческом наследии района Лефортово, в честь которого и названа станция. Дизайн-проект для нее уже утвердили в Москомархитектуре.

В ходе создания проекта дизайнеры опирались на историю династии Лефортов и включили в композицию геральдические символы фамильного герба династии — слона и рыцарский шлем. Стены вестибюля украсит черно-белое панно с изображением здания Лефортовского дворца. Отделку выполнят с использованием белого мрамора, светло-серого гранита, алюминиевых панелей и фибробетона.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, именно этот дворец послужил источником вдохновения для архитекторов. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», облик строения сохранился только на гравюрах. Кузнецов пояснил, что здание было построено в конце ХVII века по распоряжению Петра I в стиле эклектики с шатровыми крышами и резными украшениями фасадов.

Запуск станции планируется в 2020 году. Она появится на территории сквера у кинотеатра «Спутник» недалеко от Солдатской и Наличной улиц. Вестибюль с платформенным участком свяжут четыре эскалатора, лестничные сходы и пешеходный коридор, пишет «Москва 24».

В конце июля сообщалось, что Большая кольцевая линия московского метро будет запущена в 2022–2023 годах.

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