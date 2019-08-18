Южный участок красной ветки московского метро закроют на неделю

Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в субботу, 17 августа, сообщает официальный сайт столичного мэра.

Как уточняется, будут закрыты «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В этих районах по маршруту поездов метро будут курсировать бесплатные автобусы КМ1 и КМ2. Станции откроются 25 августа и начнут работу в обычном режиме в 05:30.

Большую кольцевую линию (БКЛ) планируется запустить в полном объеме до конца 2023 года. БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.

6 августа сообщалось, что до 2017 года в столичной подземке построят 80 станций. При этом 135 км линий и 55 станций подземки будут введены в эксплуатацию до 2024 года.