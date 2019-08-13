Главу полиции Омска уволили после пьяной драки с машинистом метро в Москве

Управление МВД России по Омской области уволило начальника полиции Омска Алексея Меркушова после драки с машинистом московского метрополитена.

«По результатам служебной проверки… Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УМВД.

Отмечается, что обязанности начальника полиции Омска будет временно исполнять полковник полиции Евгений Быков.

Меркушов подрался с машинистом Московского метрополитена на станции «Каширская» поздно вечером 10 июля. В результате его оппонент был госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Меркушова задержали полицейские, у него были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В Москву начальника омской полиции откомандировали для переподготовки в Академии управления МВД. После инцидента полицейского отчислили.