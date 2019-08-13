Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Об окончании съемочного процесса во вторник, 13 августа, сообщила студия «Нон-Стоп Продакшн», которая занимается созданием картины вместе «ДК Интертеймент» и Козловским, сыгравшем в ней главную мужскую роль.

«Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии <...> и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения», — говорится в комментарии.

В фильме также снимались Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и другие. Премьера в российском прокате запланирована на 8 октября 2020 года.

В начале августа Ассоциация телекритиков США назвала мини-сериал «Чернобыль» лучшим в текущем году, а главным драматическим проектом стал приквел популярного сериала «Во все тяжкие». Главные призы в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» получило шоу «Дрянь» Тима Кирбки и Гарри Брэдбира.