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Названы лучшие сериалы 2019 года

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Фото: kinopoisk.ru
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Ассоциация телекритиков США назвала лучшие сериалы 2019 года и вручила ежегодные премии TCA Awards за выдающиеся достижения в области телевидения, пишет Variety.

Главные призы в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» получило шоу «Дрянь» Тима Кирбки и Гарри Брэдбира.

Лучшим мини-сериалом был признан «Чернобыль», а главным драматическим проектом стал приквел популярного сериала «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу».

Сразу в четырех номинациях была отмечена многосерийная комедия «Матрешка».

В категории «неновостное и информационное кино» победил многосерийный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд». За вклад в развитие телевидения награду получили сериал «Дедвуд» и его сценарист Дэвида Милча.

Церемония награждения прошла в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хилл

В мае был назван сериал, опередивший по популярности «Игру престолов».

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