Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube. Об этом 31 июля сообщает студия анимации «Анимаккорд».

Серия занимает четвертое место в топ-10 самых просматриваемых видео на платформе и входит в Книгу рекордов Гиннесса – 2019 как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.

Статус «миллиардников» получили еще два эпизода мультсериала: «Приятного аппетита», который просмотрели более 1,3 млрд раз, и «Большая стирка», который собрал более 1,1 млрд.

«Анимаккорд» существует с 2008 года, и все его проекты связаны с мультипликационной вселенной Маши. Таким образом, анимационная студия реализовала проект «Машины сказки», где героиня рассказывает своим игрушкам известные сказки народов мира, и «Машины страшилки», в которых она делится пугающими историями, объясняя, откуда берутся детские страхи и как с ними бороться.

Первая серия «Маши и Медведя» вышла в 2009 году. Сейчас мультсериал переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах.