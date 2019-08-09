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Шайа Лабаф сыграл отца-алкоголика в драме о своей жизни

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Фото: Global Look Press/Isabelle Vautier
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Американский актер Шайа Лабаф сыграл своего отца-алкоголика в драме о собственной жизни «Лапочка» (Honey Boy). Об этом пишет BuzzFeed.

Лабаф сам выступил сценаристом картины, основанной на жизни актера и его сложных отношений с отцом, страдающим алкоголизмом. Сюжет ленты рассказывает об отношениях Лабафа с отцом на двух этапах его жизни: в юности и тогда, когда он уже стал известным актером, сообщает телеканал «360».

Официальный трейлер фильма опубликован на YouTube компании Amazon Studios 8 августа. Его посмотрели уже свыше 380 тыс. раз.

Съемки фильма стартовали в мае 2018 года, а 25 февраля 2019 года прошла премьера картины на кинофестивале «Сандэнс». Киноленту положительно оценили критики. Премьера в США состоится 8 ноября.

31 июля в Сети появился трейлер хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.

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