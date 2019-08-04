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В США будут добиваться смертного приговора для стрелка из Техаса

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Прокуратура США рассмотрит возможность вынесения смертного приговора для мужчины, открывшего стрельбу, в результате которой погибли 20 человек в Эль-Пасо, штате Техас. Об этом 4 августа сообщает телекомпания CBS.

Прокурор по округу Эль-Пасо Джейми Эспарца заявил, что со стороны штата нападавшему предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами, поэтому ему может быть вынесена высшая мера наказания. Он добавил, что власти расследуют стрельбу в Техасе как дело о «внутреннем терроризме».

Глава полиции города Грег Аллен сказал, что стрелок согласился сотрудничать со следствием.

Стрельба в супермаркете Walmart, расположенном неподалеку от мексиканской границе, произошла 3 августа. Жертвами 21-летнего Патрика Крузиоса стали 20 человек, еще 40 получили ранения.

4 августа сообщалось, что во время стрельбы в Дейтоне, штате Огайо, погибли девять человек, а 16 были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

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