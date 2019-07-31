Более 30 животных спасено за сутки из затопленных домов в Тулуне

Спасатели МЧС России по Иркутской области за сутки вытащили из затопленных домов более 30 собак и кошек. Об этом 31 июля сообщает ведомство в своем Instagram.

В сообщении службы спасения сказано, что жители Тулуна покинули свои дома и бросили животных.

30 июля сообщалось, что иркутский паводок может уничтожить экосистему Байкала — в его воды уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

28 июля жителей города Тулун вновь начали эвакуировать из-за угрозы дождевого паводка. Ранее в тот день были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.