Влюбленный серб «заминировал» самолет ради свидания со стюардессой

65-летний гражданин Сербии из-за любви к стюардессе сообщил о бомбе на борту самолета, который должен был выполнить рейс Белград — Франкфурт-на-Майне. Мужчина сделал это, чтобы не дать девушке покинуть страну в надежде, что она пойдет с ним на свидание.

По данным Reuters, инцидент произошел 18 июля на самолете авиакомпании Lufthansa. После звонка мужчины с борта были эвакуированы 130 пассажиров и пять членов экипажа. Когда борт был проверен, судно улетело в Германию.

Полиция отследила звонок, и через день мужчину задержали. Он рассказал, что познакомился в Белграде с двумя стюардессами и пригласил их на ужин, но они отказались. При этом он влюбился в одну из девушек и предпринял последнюю отчаянную попытку удержать ее в городе. Теперь мужчину ждет суд.

В середине мая рейс из международного аэропорта Казань в столичный аэропорт Домодедово отложили из-за заявления нетрезвого пассажира о заложенной на борту самолета бомбе. Проводилось обследование воздушного судна кинологами.