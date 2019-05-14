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Рейс из Казани в Москву отложили из-за сообщения пассажира о бомбе на борту

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Рейс из Международного аэропорта Казань в столичный аэропорт Домодедово отложили из-за заявления пассажира о заложенной на борту самолета бомбе. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.

«Один из пассажиров самолета Казань - Домодедово, предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал говорить своим друзьям, которые также находились в салоне, о том, что в самолете заложена бомба», — цитирует ее агентство.

Отмечается, что самолет обследуют кинологи с собаками, при этом эвакуация аэропорта не проводилась.

В апреле в московском аэропорту Домодедово задержан вылет самолета, направлявшегося в Токио. Это произошло после анонимного звонка о «минировании» транспортного средства.

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